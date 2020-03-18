«Давно пора»: Косачев оценили призыв немецкого депутата к отмене санкций

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН одобрил инициативу Гердта.

«С моей точки зрения, это инициатива своевременная, она адекватна ситуации. И в этом смысле мы будем только приветствовать, если эти дискуссии начнутся сначала в Бундестаге - уже на уровне всего парламента, а затем, возможно, и в других национальных парламентах стран Евросоюза, в Европарламенте. Всё это давно пора было сделать», - считает сенатор.

По мнению Косачёва, глобальный кризис даёт шанс «обнулить» не только антироссийские санкции, но и в принципе все односторонние меры сдерживания, применявшиеся в мире.

«Проблема не только в данной конкретной конструкции санкций Европейского союза в отношении России. Сейчас она просто обострилась в связи с известными событиями в мире. Эта проблема - применение односторонних экономических санкций в обход решения Совета безопасности ООН и в противоречие с регламентацией Всемирной торговой организации. Эта история развивается на наших глазах уже на протяжении нескольких лет. Она, очевидно, является проявлением не политических проектов, а банальной и недобросовестной конкуренции, когда таким образом сдерживается экономическое развитие конкурентов.

Сейчас кризис дает уникальную возможность без потери политического лица договориться о единомоментной, универсальной, глобальной ликвидации всех односторонних экономических мер сдерживания, которые вводились любыми странами в отношении любых стран. И мы таким образом могли бы разорвать порочный круг, когда эти санкции вводятся, чисто формально, в расчёте на какой-то политический результат, а когда политический результат не достигается, санкции не могут быть отменены, потому что это будет означать потерю лица для тех, кто их вводил. Вот сейчас замкнутый круг можно разорвать. С моей точки зрения, с такой инициативой достижения глобальной договорённости на этот счёт могли бы выступить Россия и другие государства, входящие в группу БРИКС. Это было бы не только абсолютно оперативной, адекватной реакцией на коронавирус, на цены на нефть и всё, что с этим связано сегодня, но и ответственным вкладом в решение задач устойчивого развития человечества», - уверен собеседник НСН.

На фоне распространения коронавируса Covid-2019 многие страны Европы закрыли границы для иностранцев даже внутри Шенгенской зоны. Запрет на внешних границах Евросоюза согласован на 30-дневный срок.

