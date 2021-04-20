В МИД ответили на предложение запретить россиянам въезд в страны Европы

Замминистра иностранных дел России Александр Глушко посоветовал экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу пообщаться с властями Турции и Греции на тему важности российских туристов, сообщает РИА Новости. Накануне Ильвес выступил с предложением временно запретить любые поездки россиян в страны ЕС.

«Ему стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности», — отметил Глушко.

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При этом глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс не поддержала идею Ильвеса и выразила надежду, что отношения между ЕС и Россией до такой стадии не дойдут.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что страны Европы никогда не решатся запретить въезд гражданам России с туристическими целями, поскольку умеют считать деньги.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ТуризмЭстонияЕвросоюзМИД РФ
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