В МИД ответили на предложение запретить россиянам въезд в страны Европы

Замминистра иностранных дел России Александр Глушко посоветовал экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу пообщаться с властями Турции и Греции на тему важности российских туристов, сообщает РИА Новости. Накануне Ильвес выступил с предложением временно запретить любые поездки россиян в страны ЕС.

«Ему стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности», — отметил Глушко.