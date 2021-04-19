Рар: бывший президент Эстонии ненавидит Россию

Немецкий политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня

1

В России спрогнозировали новые «удары» США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин спрогнозировал новые претензии США к России. Новые санкции будут направлены на промышленность и топливно-энергетическую отрасль, с целью остановить экономическое развитие России.

Александр Рар: «Американцы понимают, что военным путем Россию не остановить. Россия, так же как Китай, становится, неким, автономным полюсом в многополярном мире. Американцам это не нравится, и они хотят сохранить униполярный мир под своим руководством. Бороться с Россией и Китаем они пытаются жесткими экономическими методами. Китайскую промышленность и экономику американцы вряд ли смогут серьезно разрушить, и поэтому пытаются нанести серьезный удар по финансовой системе России. В этой ситуации США отличаются от Европейского союза, который тоже вводит санкции, но не пытается уничтожить российскую экономику», – предположил в интервью НСН Александр Рар.

2

Экс-президент Эстонии заявил, что нужно временно запретить въезд россиян в ЕС

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил временно запретить россиянам посещать страны Европы.

Александр Рар: «Ильвес родился в Америке и у него еще с юных лет была заложена ненависть к России. По-другому я не могу объяснить, как можно делать такие заявления? На Западе наоборот выступают за то, чтобы дать россиянам возможность беспрепятственно ездить в Европу. Господина Ильвеса никто в Евросоюзе слушать не будет», - заявил он в эфире НСН.

3

Эффективность губернаторов будут оценивать по уровню бедности населения

Правительство России обновило критерии оценки работы глав субъектов. В документе 19 пунктов для расчета показателей за предыдущий год и столько же для установления целевых значений на будущее. Это - ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, объемы жилищного строительства, экологическое благополучие региона.

Александр Рар: «Это настоящее состязание губернаторов, особенно в такой сложной ситуации связанной с пандемией. Им предстоит вывести регион вперед и побороть опасность бедности в России. На мой взгляд, это архиважная задача. Губернаторы, которые будут успешны в этом вопросе, должны получить моральное вознаграждение», - предположил он в эфире НСН.

4

Противница «Северного потока-2» решила бороться за место канцлера Германии

Сопредседатель партии «Союза-90» / «Зеленых» Анналена Бербок, которая известна критическими высказываниями в адрес России и является противницей строительства газопровода «Северный поток-2», решила бороться за место канцлера Германии.

Александр Рар: «Сегодня, когда в других партиях Германии идет ожесточенная борьба за власть, рейтинг «зеленой» партии пропорционально растет и у 40-летней Бербок есть шансы, при поддержке населения страны, стать канцлером Германии», - подытожил Александр Рар в беседе с НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:Авторские НовостиАлександр Рар
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