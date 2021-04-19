Рар: бывший президент Эстонии ненавидит Россию

Александр Рар: «Американцы понимают, что военным путем Россию не остановить. Россия, так же как Китай, становится, неким, автономным полюсом в многополярном мире. Американцам это не нравится, и они хотят сохранить униполярный мир под своим руководством. Бороться с Россией и Китаем они пытаются жесткими экономическими методами. Китайскую промышленность и экономику американцы вряд ли смогут серьезно разрушить, и поэтому пытаются нанести серьезный удар по финансовой системе России. В этой ситуации США отличаются от Европейского союза, который тоже вводит санкции, но не пытается уничтожить российскую экономику», – предположил в интервью НСН Александр Рар.

