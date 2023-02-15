Лавров объяснил, почему Россия вышла из ряда конвенций Совета Европы

Он отметил, что Россия выходит из международной конвенции об уголовной ответственности за коррупцию именно по этой причине.

Ранее, 17 января, президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий прекращение действия в отношении России международных договоров Совета Европы, отмечает НСН.

