Лавров объяснил, почему Россия вышла из ряда конвенций Совета Европы

Россия хотела остаться в ряде конвенций Совета Европы не для членов СЕ, но страны Запада стремятся ущемить права страны в этих документах. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления в Госдуме.

Захарова назвала Совет Европы инструментом пропаганды НАТО

Он отметил, что Россия выходит из международной конвенции об уголовной ответственности за коррупцию именно по этой причине.

Ранее, 17 января, президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий прекращение действия в отношении России международных договоров Совета Европы, отмечает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры