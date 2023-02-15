Лавров объяснил, почему Россия вышла из ряда конвенций Совета Европы
Россия хотела остаться в ряде конвенций Совета Европы не для членов СЕ, но страны Запада стремятся ущемить права страны в этих документах. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления в Госдуме.
Он отметил, что Россия выходит из международной конвенции об уголовной ответственности за коррупцию именно по этой причине.
Ранее, 17 января, президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий прекращение действия в отношении России международных договоров Совета Европы, отмечает НСН.
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