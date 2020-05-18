В МИД отреагировали на обвинения США в сговоре Apple c РФ

По словам Крутских, подобные обвинения находятся в фазе «бей своих, чтобы чужие боялись». Он высказал мнение, что это говорит о внутренних управленческих проблемах Соединенных штатов.

Крутских отметил, что российская сторона не раз предлагала США на разных уровнях сесть за стол переговоров для обсуждения взаимных претензий, однако пока не получила согласия со стороны американцев.

Ранее 18 мая генпрокурор США Уильям Барр обвинил Apple в сотрудничестве с РФ и Китаем для организации слежки за людьми. Он также заявил, что политика Apple по защите персональных данных является угрозой нацинальной безопасности.







