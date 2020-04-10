Apple и Google смогут следить за контактами зараженных COVID-19
Компании Apple и Google собираются создать технологии, способные отслеживать контакты тех, кто заразился коронавирусом, с помощью связи Bluetooth. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт Apple.
Как подчеркивают корпорации, особое внимание будет уделено безопасности частных данных пользователей. Предполагается, что данные технологии помогут властным и здравоохранительным структурам ограничить рост числа заболевших. Разработка новых функций будет происходить в несколько этапов, один из которых завершится уже в мае. Тогда же интерфейс новых технологий сможет взаимодействовать с современными гаджетами на распространенных платформах Android и IOS.
Как отмечается в сообщении, некоторые технологии смогут стать фактически операционной системой. Будут созданы специальные приложения для мобильных устройств, с помощью которых медики смогут следить за контактами своих пациентов, чтобы предотвратить распространение вирусов в будущем.
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