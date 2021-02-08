В МИД осудили высылку российских дипломатов из европейских стран
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Звезда" назвала необоснованной и "не выдерживающей критики" высылку российских дипломатов из Германии, Польши и Швеции. Об этом сообщает ТАСС.
Захарова подчеркнула, что эти меры не могут быть зеркальными, поскольку дипломаты этих трех стран, по данным МИД, участвовали в несанкционированных акциях протеста, что является несовместимым с дипломатической деятельностью. По словам представителя, Россия предоставила доказательства в виде фото- и видеофайлов.
Германия, Польша и Швеция объявили о решении выслать дипломатов одновременно. МИД РФ назвал "необоснованным и недружественным" такой шаг европейских стран.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 916 / сут.
Умерли
77 068+407 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+15 881 / сут.
- Экс-замдиректора «Спецстроя» получил 13,5 лет за взяточничество
- Российского судью избрали вице-председателем Международного суда ООН
- Умер шестикратный обладатель Кубка Стэнли Ральф Бэкстрем
- Укладка «Северного потока - 2» в водах Дании может завершиться к маю
- Белый дом: Байден не будет следить за процессом по импичменту Трампу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru