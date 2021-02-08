В МИД осудили высылку российских дипломатов из европейских стран

Захарова подчеркнула, что эти меры не могут быть зеркальными, поскольку дипломаты этих трех стран, по данным МИД, участвовали в несанкционированных акциях протеста, что является несовместимым с дипломатической деятельностью. По словам представителя, Россия предоставила доказательства в виде фото- и видеофайлов.

Германия, Польша и Швеция объявили о решении выслать дипломатов одновременно. МИД РФ назвал "необоснованным и недружественным" такой шаг европейских стран.

