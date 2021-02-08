ФРГ, Швеция и Польша выслали российских дипломатов

Германия, Швеция и Польша в ответ на действия российской стороны выслали дипломатов от РФ, сообщают министерства иностранных дел государств.

На минувшей неделе Россия выслала из страны трёх дипломатов из ФРГ, Швеции и Польши за участие в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, отмечает «Свободная пресса».

Как сообщается в Twitter МИД Германии, ведомство объявило персоной нон грата сотрудника российского посольства в Берлине.

Кроме того, министр иностранных дел Швеции Анн Линде написала в Twitter, что внешнеполитическое ведомство страны попросило представителя посольства РФ покинуть Швецию, отмечают Известия.

Также МИД Польши опубликовало в Twitter сообщение об объявлении сотрудника генконсульства России в Познани персоной нон грата. Отмечается, что это решение было принято в координации с властями Германии и Швеции, сообщает РИА ФАН.

