В МИД Нидерландов рассказали детали 11-го пакета санкций ЕС против России

По его словам, в результате долгих переговоров и уступок странам-членам ЕС удалось согласовать новый пакет антироссийских рестрикций.

«Кроме того, под санкции попали лица, ответственные за похищение украинских детей», - добавил министр.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что в 11-й пакет санкций против РФ включены меры по борьбе с обходом ограничений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

