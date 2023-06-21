В МИД Нидерландов рассказали детали 11-го пакета санкций ЕС против России

В новый, 11-й по счету, пакет санкций Евросоюза против России вошли ограничения в отношении компаний-производителей электроники и вооружений. Об этом сообщил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на своей странице в Twitter.

Страны Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России

По его словам, в результате долгих переговоров и уступок странам-членам ЕС удалось согласовать новый пакет антироссийских рестрикций.

«Кроме того, под санкции попали лица, ответственные за похищение украинских детей», - добавил министр.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что в 11-й пакет санкций против РФ включены меры по борьбе с обходом ограничений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: government.nl
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