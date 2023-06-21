В МИД Нидерландов рассказали детали 11-го пакета санкций ЕС против России
В новый, 11-й по счету, пакет санкций Евросоюза против России вошли ограничения в отношении компаний-производителей электроники и вооружений. Об этом сообщил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на своей странице в Twitter.
По его словам, в результате долгих переговоров и уступок странам-членам ЕС удалось согласовать новый пакет антироссийских рестрикций.
«Кроме того, под санкции попали лица, ответственные за похищение украинских детей», - добавил министр.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что в 11-й пакет санкций против РФ включены меры по борьбе с обходом ограничений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Логики нет»: Захарова назвала абсурдом снос памятника Гагарину в Киеве
- СМИ: ВВС США закупят новейшие модификации ракет класса «воздух-воздух»
- В США заявили о сохранении надежды на спасение экипажа «Титана»
- Губернатор объяснил громкие звуки в Севастополе
- В МИД Нидерландов рассказали детали 11-го пакета санкций ЕС против России
- Разведчик США Риттер назвал сроки окончания боевых действий на Украине
- Мединский обвинил Запад в срыве мирных переговоров с Украиной
- Subaru отзовет в России 2,7 тысячи автомобилей
- В Дагестане 8 человек погибли в ДТП с автобусом
- «Единая Россия» опровергла сообщения о ранении Турчака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru