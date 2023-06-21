Страны Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России

В публикации говорится, что в него входят меры по «противодействию обходу санкций и отдельным листингам».

Посол Польши в ЕС Анджей Садось уточнил, что ограничения введут против более 30 хозяйствующих субъектов, обходящих санкции и поддерживающие «российские военные усилия», также упоминается полный охват рестрикциями южной ветки нефтепровода «Дружба» и запрета на въезда для российских грузовых прицепов.

Кроме того, он добавил, что санкции затронут 70 человек, которые, по его словам, «ответственны за незаконную депортацию детей».

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что в Соединённом Королевстве был представлен закон, позволяющий сохранить антироссийские санкции до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию, сообщает RT.