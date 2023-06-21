Страны Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России

Шведское председательство в Совете ЕС в своих соцсетях объявило, что постоянные представители стран - членов Евросоюза согласовали 11-й пакет антироссийских санкций.

Вторичные санкции из-за РФ чаще всего применяются к компаниям Кипра

В публикации говорится, что в него входят меры по «противодействию обходу санкций и отдельным листингам».

Посол Польши в ЕС Анджей Садось уточнил, что ограничения введут против более 30 хозяйствующих субъектов, обходящих санкции и поддерживающие «российские военные усилия», также упоминается полный охват рестрикциями южной ветки нефтепровода «Дружба» и запрета на въезда для российских грузовых прицепов.

Кроме того, он добавил, что санкции затронут 70 человек, которые, по его словам, «ответственны за незаконную депортацию детей».

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что в Соединённом Королевстве был представлен закон, позволяющий сохранить антироссийские санкции до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСанкции Против РоссииСанкции ЕСЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры