В МИД Нидерландов поддержали запрет на выдачу россиянам туристического шенгена

По его словам, следует чётко разграничивать виды виз и запрет на туристический шенген не должен касаться других виз, например, на обучение, для посещения семьи и т.д.

«С одной стороны мы стремимся к человеческим контактам и разграничению между государством Россией и российскими гражданами. В это же время мы видим, что подавляющее большинство людей, которые приезжают сюда... эти богатые люди связаны с режимом», - отметил Хукстра.

Ранее представитель Еврокомиссии Дана Спинант сообщила, что министры иностранных дел 27 стран ЕС обсудят единый подход по вопросу виз для граждан РФ 30-31 августа, сообщает «Свободная пресса».

