Португалия выступила против ограничений на въезд в ЕС для россиян

«Португалия считает, что главной целью санкционного режима должна быть российская "военная машина", а не российский народ», — подчеркнули в МИД.

Португальская сторона планирует участвовать в обсуждении вопроса о возможном ограничении въезда для россиян. Меры рассмотрят на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Праге 30-31 августа.

