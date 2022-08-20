Португалия выступила против ограничений на въезд в ЕС для россиян
Португалия не поддерживает введение запрета на въезд в страны Евросоюза для граждан России. Об этом сообщает газета ECO со ссылкой на заявление министерства иностранных дел страны.
«Португалия считает, что главной целью санкционного режима должна быть российская "военная машина", а не российский народ», — подчеркнули в МИД.
Португальская сторона планирует участвовать в обсуждении вопроса о возможном ограничении въезда для россиян. Меры рассмотрят на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Праге 30-31 августа.
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