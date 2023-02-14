В МИД не увидели нерешаемых задач в поставках Турции С-400

«Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим», — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

По словам Пилипсона, этот вопрос «чувствительный» и предполагает поддержание «информационной гигиены», чтобы не допустить ущерба национальным интересам Москвы и Анкары, пишет RT. Дипломат отметил, что отдельные государства применяют «целый веер ограничительных мер» в отношении РФ для устранения конкурента на рынке вооружений.

Россия и Турция заключили первый контракт на полковой комплект С-400 на сумму $2,5 млрд в 2017 году, поставки вооружения были выполнены летом-осенью 2019 года. В минувшем году в Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ сообщали, что стороны подписали и начали реализовывать соглашение на поставку второго полка С-400. Как отмечал глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, республика не намерена отказываться от российских зенитных ракетных систем, несмотря на давление США, напоминают Известия.

