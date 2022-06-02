В Турции пригрозили США разместить С-400 в ответ на создание военных баз в Греции

В мае греческий парламент поддержал поправки в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США, которые передают четыре военные базы в почти бессрочное пользование Соединенным Штатам, напоминает «Свободная пресса». Число американских объектов в Греции увеличилось до девяти, пишет РИА ФАН.

В комментариях к публикации издания пользователи высказали мнение, что своими действиями США пытаются «разжечь войну» между Турцией и Грецией, и Анкара должна разместить во Фракии комплексы С-400.

«Мы развернем С-400 в ответ на эти базы, чтобы все было взаимно. Если они это делают, то почему мы не делаем? Кто-нибудь держит нас за руку?» — написал один из читателей.

Кроме того, комментаторы назвали Грецию «колонией США под "мандатным управлением"».

