В Турции пригрозили США разместить С-400 в ответ на создание военных баз в Греции
Читатели турецкого издания Haber7 раскритиковали решение Греции передать США военные базы на своей территории.
В мае греческий парламент поддержал поправки в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США, которые передают четыре военные базы в почти бессрочное пользование Соединенным Штатам, напоминает «Свободная пресса». Число американских объектов в Греции увеличилось до девяти, пишет РИА ФАН.
В комментариях к публикации издания пользователи высказали мнение, что своими действиями США пытаются «разжечь войну» между Турцией и Грецией, и Анкара должна разместить во Фракии комплексы С-400.
«Мы развернем С-400 в ответ на эти базы, чтобы все было взаимно. Если они это делают, то почему мы не делаем? Кто-нибудь держит нас за руку?» — написал один из читателей.
Кроме того, комментаторы назвали Грецию «колонией США под "мандатным управлением"».
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