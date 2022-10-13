В МИД не признают итоги расследований ЧП на «Северных потоках» без участия России

Россия не признает «псевдорезультаты» расследования аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», если к работам не привлекут российских специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Швеция не позволит России участвовать в расследовании аварий на «Северных потоках»

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили о вызовах в МИД глав дипмиссий Германии, Дании и Швеции в РФ. Дипломатам высказали «недоумение» в связи с отсутствием реакции на направленное Москвой обращение относительно привлечения представителей российских компетентных ведомств и компании «Газпром» к расследованию диверсий на «Северных потоках».

Как отметили в МИД, расследование ведут Берлин, Копенгаген и Стокгольм, при этом появляются данные об участии других стран, в том числе США.

«Как было подчеркнуто, в случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям в Москве будут исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать либо они покрывают исполнителей этих террористических актов», — указали в министерстве.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РасследованиеГазопроводСеверный ПотокСеверный Поток-2МИД РФ
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