В МИД не признают итоги расследований ЧП на «Северных потоках» без участия России

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили о вызовах в МИД глав дипмиссий Германии, Дании и Швеции в РФ. Дипломатам высказали «недоумение» в связи с отсутствием реакции на направленное Москвой обращение относительно привлечения представителей российских компетентных ведомств и компании «Газпром» к расследованию диверсий на «Северных потоках».

Как отметили в МИД, расследование ведут Берлин, Копенгаген и Стокгольм, при этом появляются данные об участии других стран, в том числе США.



«Как было подчеркнуто, в случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям в Москве будут исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать либо они покрывают исполнителей этих террористических актов», — указали в министерстве.

