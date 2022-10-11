Швеция не позволит России участвовать в расследовании аварий на «Северных потоках»

По ее словам, расследование носит конфиденциальный характер. Участки утечек газа находятся не только в исключительной экономической зоне Швеции, но и международных водах. Глава кабмина ответила, что в настоящее время власти страны готовят официальный ответ на письмо премьер-министра России Михаила Мишустина, который обратился к Андерссон с просьбой допустить российских специалистов к расследованию диверсии.

Россия должна принимать участие в расследовании диверсии на трубопроводах «Северный поток», потому что она является пострадавшей стороной. Так считает депутат Европарламента Тьери Мариани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

