В МИД назвали вбросом заявления американских СМИ о воровстве энергии с ЗАЭС
МИД России назвал вбросом статью о том, что Россия якобы «ворует» энергию с Запорожской атомной электростанции. Ранее такой материал был опубликован в Wall Street Journal.
Как отмечается в комментарии, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства, американское СМИ пришло к умозаключениям о «воровстве украинской энергии» с помощью украинских чиновников, сотрудников АЭС и неких международных экспертов.
«Уровень привлекаемых местными пропагандистами сторонних аналитиков вызывает иронию. Одним из таких "специалистов" оказался бывший сотрудник посольства США в Киеве, который приписывает России стремление "аннексировать" энергопотоки, "отрезать" украинских потребителей от ЗАЭС и "выгодно продать" высвободившиеся объемы электроэнергии в условиях роста цен на энергоресурсы», — указали в МИД.
Ведомство также посчитало несвязными представленные в статье заключения, заявив о «полной деградации причинно-следственных связей в изложении авторов издания», пишет RT.
Кроме того, МИД напомнил, что ЗАЭС подвергается обстрелам со стороны украинской армии, и это грозит всей Европе ядерной катастрофой, отмечает Ura.ru. Россия неоднократно призывала прекратить атаки и как можно скорее направить на объект миссию МАГАТЭ. Однако «западные кураторы Киева» продолжают дезинформационную кампанию на основе «недостоверных, необоснованных и противоречащих здравому смыслу» утверждений.
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