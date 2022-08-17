В МИД назвали вбросом заявления американских СМИ о воровстве энергии с ЗАЭС

Как отмечается в комментарии, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства, американское СМИ пришло к умозаключениям о «воровстве украинской энергии» с помощью украинских чиновников, сотрудников АЭС и неких международных экспертов.

«Уровень привлекаемых местными пропагандистами сторонних аналитиков вызывает иронию. Одним из таких "специалистов" оказался бывший сотрудник посольства США в Киеве, который приписывает России стремление "аннексировать" энергопотоки, "отрезать" украинских потребителей от ЗАЭС и "выгодно продать" высвободившиеся объемы электроэнергии в условиях роста цен на энергоресурсы», — указали в МИД.

Ведомство также посчитало несвязными представленные в статье заключения, заявив о «полной деградации причинно-следственных связей в изложении авторов издания», пишет RT.

Кроме того, МИД напомнил, что ЗАЭС подвергается обстрелам со стороны украинской армии, и это грозит всей Европе ядерной катастрофой, отмечает Ura.ru. Россия неоднократно призывала прекратить атаки и как можно скорее направить на объект миссию МАГАТЭ. Однако «западные кураторы Киева» продолжают дезинформационную кампанию на основе «недостоверных, необоснованных и противоречащих здравому смыслу» утверждений.

