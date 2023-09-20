Дуда назвал Украину утопающим, тянущим за собой на дно

Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который может утопить пытающихся ему помочь. Об этом политик заявил, комментируя спор по поводу украинского зерна.

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«Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой <...> Он может просто утопить спасателя», — цитирует Дуду Reuters.

Политик подчеркнул, что Киев находится в очень сложной ситуации и «хватается за все, что может». По словам президента Польши, Варшава должна действовать в своих интересах и предпринимать меры для того, чтобы защитить себя от бизнес-кругов, которые «хотели бы продавать зерно как можно быстрее и по минимальной цене», отмечает телеканал «360».

Ранее Польша запретила ввоз украинской сельхозпродукции, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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