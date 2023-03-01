В МИД назвали США главными выгодоприобретателями в украинском кризисе

По мнению дипломата, бизнес и ВПК Соединенных Штатов «воодушевлены» планами американской администрации продолжать накачивать Украину оружием. Кроме того, американская сторона рассчитывает получить доступ к запасам полезных ископаемых на Украине.

Галузин отметил, что Запад вложил «слишком много сил и средств», чтобы поссорить Россию и Украину.

«Для них Украина — это инструмент, с помощью которого они пытаются ослабить и изолировать Россию, сломать действующую архитектуру безопасности, сохранить изрядно пошатнувшуюся собственную гегемонию», — заявил замглавы МИД в интервью «Ленте.ру».

Ранее зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Западу было выгодно помогать киевскому режиму для того, чтобы измотать и ослабить Россию, напоминает Ura.ru.

