В МИД назвали США главными выгодоприобретателями в украинском кризисе
США являются главными выгодоприобретателями в конфликте на Украине, и Вашингтону и его союзникам невыгодно, чтобы Киев и Москва договорились о мире. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
По мнению дипломата, бизнес и ВПК Соединенных Штатов «воодушевлены» планами американской администрации продолжать накачивать Украину оружием. Кроме того, американская сторона рассчитывает получить доступ к запасам полезных ископаемых на Украине.
Галузин отметил, что Запад вложил «слишком много сил и средств», чтобы поссорить Россию и Украину.
«Для них Украина — это инструмент, с помощью которого они пытаются ослабить и изолировать Россию, сломать действующую архитектуру безопасности, сохранить изрядно пошатнувшуюся собственную гегемонию», — заявил замглавы МИД в интервью «Ленте.ру».
Ранее зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Западу было выгодно помогать киевскому режиму для того, чтобы измотать и ослабить Россию, напоминает Ura.ru.
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