В МИД назвали провокацией визит замгенсека ООН в российский Херсон
Приезд заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам, координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса в российский Херсон носит провокационный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат отметила, что Гриффитс в эти дни находится с визитом на Украине. Замгенсека ООН посещает ряд украинских регионов, а также российский Херсон. Затем Гриффитс направится в Киев, «чтобы дать отчет о том, что он видел, представителям киевского режима».
«Приезд Мартина Гриффитса в российский Херсон и область, жители которой на референдуме высказались за вхождение в РФ и были приняты в ее состав, носит заведомо провокационный, а потому неприемлемый характер», — цитирует Захарову РИА Новости.
Представитель МИД подчеркнула, что генсек ООН Антониу Гутерреш должен пресечь подобные действия своих сотрудников и потребовать вместо подобных «провокационных вояжей» выполнить обязательства секретариата в соответствии с меморандумом Россия-ООН по прекращению попыток препятствовать снятию ограничений на пути экспорта российского зерна и удобрений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru