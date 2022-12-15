В МИД назвали провокацией визит замгенсека ООН в российский Херсон

Дипломат отметила, что Гриффитс в эти дни находится с визитом на Украине. Замгенсека ООН посещает ряд украинских регионов, а также российский Херсон. Затем Гриффитс направится в Киев, «чтобы дать отчет о том, что он видел, представителям киевского режима».

«Приезд Мартина Гриффитса в российский Херсон и область, жители которой на референдуме высказались за вхождение в РФ и были приняты в ее состав, носит заведомо провокационный, а потому неприемлемый характер», — цитирует Захарову РИА Новости.

Представитель МИД подчеркнула, что генсек ООН Антониу Гутерреш должен пресечь подобные действия своих сотрудников и потребовать вместо подобных «провокационных вояжей» выполнить обязательства секретариата в соответствии с меморандумом Россия-ООН по прекращению попыток препятствовать снятию ограничений на пути экспорта российского зерна и удобрений.

