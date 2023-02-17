В МИД назвали провокацией рекомендацию американцам покинуть Россию
Рекомендация США американским гражданам покинуть Россию является провокацией. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник посольство США опубликовало рекомендацию, в которой призвало американцев воздержаться от поездок в РФ, а находящимся в стране — покинуть ее территорию из-за «непредсказуемых последствий» конфликта на Украине. Кроме того, американские власти посоветовали отказаться от посещения Белоруссии.
По словам Захаровой, подобные заявления — «очередная провокация».
«Эти вбросы об угрозе ареста, об опасности подвергнуться какому-то ... харассменту, плохому обращению, вымогательству или произвольному задержанию ... характерны как раз для дискриминационного обращения, которому подвергаются российские граждане», — подчеркнула дипломат.
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