В МИД назвали провокацией рекомендацию американцам покинуть Россию

Рекомендация США американским гражданам покинуть Россию является провокацией. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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В понедельник посольство США опубликовало рекомендацию, в которой призвало американцев воздержаться от поездок в РФ, а находящимся в стране — покинуть ее территорию из-за «непредсказуемых последствий» конфликта на Украине. Кроме того, американские власти посоветовали отказаться от посещения Белоруссии.

По словам Захаровой, подобные заявления — «очередная провокация».

«Эти вбросы об угрозе ареста, об опасности подвергнуться какому-то ... харассменту, плохому обращению, вымогательству или произвольному задержанию ... характерны как раз для дискриминационного обращения, которому подвергаются российские граждане», — подчеркнула дипломат.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:СШАМИД РФМария Захарова
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