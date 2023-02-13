Песков: Призыв посольства США к американцам покинуть РФ не стал новацией
Обращение посольства Соединенных Штатов в России к американским гражданам с призывом не посещать и покинуть РФ не стал новацией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что Россия не в первый раз слышит подобные призывы. Также Песков подчеркнул, что в обращении посольства упоминаются и лица, имеющие двойное гражданство – российское и американское.
Ранее издание Global Times сообщило, что Украина – это цена, которую Вашингтон готов заплатить для ослабления России, отмечает НСН.
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