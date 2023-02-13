Посольство США призвало американцев срочно покинуть Россию

Гражданам США необходимо воздержаться от поездок в Россию, а находящимся в РФ следует срочно покинуть страну. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте американского посольства.

В США сообщили о скорой кульминации конфликта на Украине

Дипломаты призывают американских граждан не совершать поездок в РФ из-за «непредсказуемых последствий» конфликта на Украине, пишет «Свободная пресса».

Как отметили в дипмиссии, находящимся в России американцам могут отказать в признании двойного гражданства и лишить их доступа к консульской помощи Соединенных Штатов. Кроме того, граждан США могут подвергнуть мобилизации и помешать их выезду из страны.

В посольстве подчеркнули, что желающим покинуть РФ следует «как можно скорее» принять самостоятельные меры.

«Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными», — отмечается в сообщении.

Кроме того, дипмиссия рекомендовала находящимся в России американцам избегать «любых политических или социальных протестов».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН / Михаил Мустафаев
ТЕГИ:РоссияПосольство СШАСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры