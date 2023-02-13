Посольство США призвало американцев срочно покинуть Россию
Гражданам США необходимо воздержаться от поездок в Россию, а находящимся в РФ следует срочно покинуть страну. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте американского посольства.
Дипломаты призывают американских граждан не совершать поездок в РФ из-за «непредсказуемых последствий» конфликта на Украине, пишет «Свободная пресса».
Как отметили в дипмиссии, находящимся в России американцам могут отказать в признании двойного гражданства и лишить их доступа к консульской помощи Соединенных Штатов. Кроме того, граждан США могут подвергнуть мобилизации и помешать их выезду из страны.
В посольстве подчеркнули, что желающим покинуть РФ следует «как можно скорее» принять самостоятельные меры.
«Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными», — отмечается в сообщении.
Кроме того, дипмиссия рекомендовала находящимся в России американцам избегать «любых политических или социальных протестов».
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