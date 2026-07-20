Лавров встретился в Москве с главой МИД КНДР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщает ТАСС.
Переговоры проходят в Москве. Глава северокорейского МИД прибылас официальным визитом в российскую столицу по приглашению Лаврова.
Накануне президент России Владимир Путин принял Цой Сон Хи в Кремле, пишет RT. Министр передала главе государства теплый привет от лидера КНДР Ким Чен Ына. Также глава МИД в ходе встречи отметила, что Северная Корея продолжит поддерживать усилия России по отстаиванию суверенитета и устранению первопричин кризиса на Украине.
Ранее Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Марией Фернандой Эспиносой.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лавров встретился в Москве с главой МИД КНДР
- Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения легионеллезом
- В Хакасии появится новая особая экономическая зона
- Выгоднее квартиры: За сколько можно купить дачу в пределах Москвы
- «Дорогие вкладчики»: Рост ставок банков по коротким вкладам связали с кредитами
- Заплатим больше? К чему приведет ускорение мобильного интернета с помощью ИИ
- На Ставрополье пресекли теракт против участника СВО
- В МВД опровергли сообщения о проблемах с загранпаспортами в Москве
- Эксперт спрогнозировал новую волну блокировок VPN в конце лета-начале осени
- После атаки БПЛА на Подмосковье пострадали три гражданина Китая