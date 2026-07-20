Лавров встретился в Москве с главой МИД КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры проходят в Москве. Глава северокорейского МИД прибылас официальным визитом в российскую столицу по приглашению Лаврова.

Накануне президент России Владимир Путин принял Цой Сон Хи в Кремле, пишет RT. Министр передала главе государства теплый привет от лидера КНДР Ким Чен Ына. Также глава МИД в ходе встречи отметила, что Северная Корея продолжит поддерживать усилия России по отстаиванию суверенитета и устранению первопричин кризиса на Украине.

Ранее Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Марией Фернандой Эспиносой.

