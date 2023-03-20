В МИД Китая заявили, что США наживаются на украинском кризисе

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, после начала украинского конфликта Соединенные Штаты продолжили «подливать масло в огонь» вместо того, чтобы принять способствующие перемирию меры.

«Вашингтон продолжил ... получать ... огромные прибыли в военно-промышленной, энергетической и других сферах. США также назвали поставки оружия Украине противостоянием демократии против авторитаризма», — говорится в докладе.

В МИД КНР считают, что «так называемую демократию» в США захватили группы лиц с общими интересами и капиталом, которые провоцируют нестабильность и хаос в мире.

Между тем в Китае предположили, что высокие траты США на оборону свидетельствуют о большом риске «глобальной войны», пишет Ura.ru.

