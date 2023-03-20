В МИД Китая заявили, что США наживаются на украинском кризисе
Кризис на Украине стал удобным случаем для США, чтобы «нажиться». Об этом говорится в опубликованном МИД Китая докладе «Ситуация с демократией в США в 2022 году».
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, после начала украинского конфликта Соединенные Штаты продолжили «подливать масло в огонь» вместо того, чтобы принять способствующие перемирию меры.
«Вашингтон продолжил ... получать ... огромные прибыли в военно-промышленной, энергетической и других сферах. США также назвали поставки оружия Украине противостоянием демократии против авторитаризма», — говорится в докладе.
В МИД КНР считают, что «так называемую демократию» в США захватили группы лиц с общими интересами и капиталом, которые провоцируют нестабильность и хаос в мире.
Между тем в Китае предположили, что высокие траты США на оборону свидетельствуют о большом риске «глобальной войны», пишет Ura.ru.
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