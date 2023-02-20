ЕС пригрозил санкциями Китаю в случае оказания военной помощи России

Ассельборн указал, что в понедельник в ЕС обсудят ограничения против компаний Ирана, которые якобы поставляют беспилотники в РФ.

«Если Китай будет поставлять оружие, то это может очень быстро иметь похожие последствия. Китай должен это учитывать», — подчеркнул министр.

По словам Ассельборна, поставки оружия российской стороне Пекином стали бы «драматическим изменением ситуации» и подорвали бы доверие к КНР со стороны западных стран.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай якобы собирается снабжать Россию «помощью летального характера» для продолжения специальной военной операции на Украине, пишет RT.

