ЕС пригрозил санкциями Китаю в случае оказания военной помощи России
Евросоюз введет санкции в отношении Китая в случае оказания им военной помощи России, сообщил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. Об этом министр заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
Ассельборн указал, что в понедельник в ЕС обсудят ограничения против компаний Ирана, которые якобы поставляют беспилотники в РФ.
«Если Китай будет поставлять оружие, то это может очень быстро иметь похожие последствия. Китай должен это учитывать», — подчеркнул министр.
По словам Ассельборна, поставки оружия российской стороне Пекином стали бы «драматическим изменением ситуации» и подорвали бы доверие к КНР со стороны западных стран.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай якобы собирается снабжать Россию «помощью летального характера» для продолжения специальной военной операции на Украине, пишет RT.
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