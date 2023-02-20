ЕС пригрозил санкциями Китаю в случае оказания военной помощи России

Евросоюз введет санкции в отношении Китая в случае оказания им военной помощи России, сообщил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. Об этом министр заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

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Ассельборн указал, что в понедельник в ЕС обсудят ограничения против компаний Ирана, которые якобы поставляют беспилотники в РФ.

«Если Китай будет поставлять оружие, то это может очень быстро иметь похожие последствия. Китай должен это учитывать», — подчеркнул министр.

По словам Ассельборна, поставки оружия российской стороне Пекином стали бы «драматическим изменением ситуации» и подорвали бы доверие к КНР со стороны западных стран.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай якобы собирается снабжать Россию «помощью летального характера» для продолжения специальной военной операции на Украине, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвросоюзРоссияКитай
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