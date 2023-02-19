Блинкен заявил, что Китай может оказать Москве помощь с летальным оружием

Власти Соединенных Штатов опасаются, что Пекин якобы рассматривает возможность передать Москве помощь, связанную с летальным оружием, сообщил телекомпании NBC американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Блинкен предупредил Ван И о последствиях в случае поддержки России в СВО

Он указал, что в беседе с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Китая Ван И он «донес озабоченность [США относительно приписываемой] Китаю поддержки России».

«Но мы крайне озабочены тем, что Китай рассматривает возможность предоставления летальной помощи России», — заявил глава американской дипломатии. Он отметил, что в этом случае Пекину грозят «серьезные последствия».

Ранее в КНР заявили, что Москве и Киеву следует прекратить боевые действия. Пекин считает, что необходимо создать прочную систему безопасности для всего континента.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:СпецоперацияКитайГосдеп США
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