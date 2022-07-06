В МИД Китая опровергли информацию об отказе Си Цзиньпина приехать в РФ

В министерстве иностранных дел Китая опровергли информацию об отказе генерального секретаря республики Си Цзиньпина приехать в Россию. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь.

До этого СМИ сообщили, что китайский лидер якобы из-за пандемии отказался от приглашения президента РФ Владимира Путина посетить Россию.

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В МИД Китая напомнили, что главы обоих государств с самого начала ситуации с COVID-19 поддерживали тесные контакты и сейчас продолжают развивать обмены на всех уровнях.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также подтвердил, что информация об «отказе» Си Цзиньпина от поездки в Россию «полностью не соответствует действительности».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Си ЦзиньпинВизитРоссияМИДКитай
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