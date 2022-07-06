В МИД Китая опровергли информацию об отказе Си Цзиньпина приехать в РФ

В министерстве иностранных дел Китая опровергли информацию об отказе генерального секретаря республики Си Цзиньпина приехать в Россию. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь.

До этого СМИ сообщили, что китайский лидер якобы из-за пандемии отказался от приглашения президента РФ Владимира Путина посетить Россию.