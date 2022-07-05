Песков опроверг информацию об отказе Си Цзиньпина посетить Россию

Информация западных СМИ от том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы отказался от приглашения Владимира Путина посетить Россию не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, это не так. Это полностью не соответствует действительности», - сказал Песков журналистам.

По его словам, в Китае сохраняются антиковидные ограничения, после смягчения которых состоятся визиты Си Цзиньпина в Россию и Путина в КНР.

В конце июня лидеры стран «Большой семёрки» (G7) по итогам саммита в Германии призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения спецоперации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинСи ЦзиньпинКитай
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