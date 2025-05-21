В МИД Китая обвинили США в милитаризации космоса
Новая система противоракетной обороны США «Золотой купол», которая будет включать в том числе космические системы и может быть введена в эксплуатацию до 2029 года, увеличивает риск милитаризации космоса, а также гонки вооружений. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
Дипломат отметила, что проект направлен на создание глобальной и ничем не ограниченной системы ПРО, предусматривает «значительное расширение космических боевых средств», в том числе разработку и развертывание орбитальных систем перехвата. Это «носит ярко выраженный наступательный характер» и нарушает принцип использования космоса в мирных целях.
«Это увеличит риск милитаризации космоса и гонки вооружений, и пошатнет международную систему безопасности и контроля над вооружениями», - подчеркнула Мао Нин.
Пекин выразил обеспокоенность в связи с происходящим и призвал США отказаться от создания, развертывания глобальной системы ПРО и реальными действиями способствовать поддержанию глобальной стратегической стабильности.
Ранее Китай выразил протест против 17-го пакета санкций Евросоюза в отношении России, затронувших китайские компании, пишет RT.
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