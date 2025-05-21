В МИД Китая обвинили США в милитаризации космоса

Дипломат отметила, что проект направлен на создание глобальной и ничем не ограниченной системы ПРО, предусматривает «значительное расширение космических боевых средств», в том числе разработку и развертывание орбитальных систем перехвата. Это «носит ярко выраженный наступательный характер» и нарушает принцип использования космоса в мирных целях.

«Это увеличит риск милитаризации космоса и гонки вооружений, и пошатнет международную систему безопасности и контроля над вооружениями», - подчеркнула Мао Нин.

Пекин выразил обеспокоенность в связи с происходящим и призвал США отказаться от создания, развертывания глобальной системы ПРО и реальными действиями способствовать поддержанию глобальной стратегической стабильности.

Ранее Китай выразил протест против 17-го пакета санкций Евросоюза в отношении России, затронувших китайские компании, пишет RT.

