В МИД Китая намекнули на ответственность США за события на Украине

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь отреагировал на события вокруг Украины, намекнув на ответственность США за сложившуюся ситуацию.

Посольство КНР в России: США – реальная угроза для мира

Дипломат опубликовал в Twitter карикатуру с подписью «США должны спросить у себя, кто все это затеял», пишет журнал «Профиль». На изображении символ США дядюшка Сэм заливает бензином огонь вокруг таблички «Украина», и при этом задается вопросом, почему КНР «не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар».

Ранее посольство Китая в РФ опубликовало в Twitter список стран, которые подверглись бомбардировкам со стороны США после Второй мировой войны, призвав не забывать, «кто представляет настоящую угрозу миру».

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ФОТО: РИА Новости
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