В МИД Казахстана призвали Россию отреагировать на негативные высказывания о республике

В частности, он привёл в пример фрагмента ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия», в котором политолог Дмитрий Дробницкий назвал Казахстан «следующей проблемой», так как в республике, по его мнению, «тоже могут начаться нацистские процессы», как на Украине.

Василенко указал, что власти Казахстана уже неоднократно высказывались по поводу подобных «заявлений различных "говорящих голов».

«Мы считаем, что они, во-первых, не отражают официальной позиции России, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией и, в-третьих, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации», — резюмировал он.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев обрушился с критикой на мобилизованных, недовольных экипировкой и условиями службы, и обвинил их в слабой подготовке к бою, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

