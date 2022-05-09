В МИД Италии опровергли поставки Украине оружия для нанесения удара по России

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в эфире телеканала Rai3 заявил, что Рим поставляет Киеву исключительно оборонительное вооружение.

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По его словам, «необходимо поддерживать Украину и её армию для её защиты», и поставки оружия для нападения на Россию исключены.

«Мы не можем думать о поставках Украине оружия для удара по российской земле», — подчеркнул Ди Майо.

Итальянский министр добавил, что как можно скорее «нужно достичь перемирия».

Ранее глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что итальянская сторона поставит Украине установки по нейтрализации огневых точек, сообщает RT.

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Фото: esteri.it
ТЕГИ:ВооружениеПоставкиУкраинаИталия
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