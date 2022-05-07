В ДНР назвали утилем большую часть поставленного Западом Украине оружия

«Большая часть военной техники, боеприпасов различных систем, которые переданы, причем на небезвозмездной основе Украине европейскими партнерами, это утиль, это, скажем, какие-то изделия, которые либо с истекшим сроком хранения, либо они не обслуживались должны образом, либо они хранились не в нужных условиях, но процент срабатывания там невелик», — цитирует Гагина РИА Новости.

Советник главы правительства ДНР добавил, что затрудняется определить, виноваты в этом неквалифицированные бойцы, или же Европа действительно утилизировала старые арсеналы под видом помощи партнерам.

