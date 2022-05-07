В ДНР назвали утилем большую часть поставленного Западом Украине оружия
Часть поставленного Украине западными странами оружия не годна к применению. Об этом заявил советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.
«Большая часть военной техники, боеприпасов различных систем, которые переданы, причем на небезвозмездной основе Украине европейскими партнерами, это утиль, это, скажем, какие-то изделия, которые либо с истекшим сроком хранения, либо они не обслуживались должны образом, либо они хранились не в нужных условиях, но процент срабатывания там невелик», — цитирует Гагина РИА Новости.
Советник главы правительства ДНР добавил, что затрудняется определить, виноваты в этом неквалифицированные бойцы, или же Европа действительно утилизировала старые арсеналы под видом помощи партнерам.
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