В ДНР назвали утилем большую часть поставленного Западом Украине оружия

Часть поставленного Украине западными странами оружия не годна к применению. Об этом заявил советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

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«Большая часть военной техники, боеприпасов различных систем, которые переданы, причем на небезвозмездной основе Украине европейскими партнерами, это утиль, это, скажем, какие-то изделия, которые либо с истекшим сроком хранения, либо они не обслуживались должны образом, либо они хранились не в нужных условиях, но процент срабатывания там невелик», — цитирует Гагина РИА Новости.

Советник главы правительства ДНР добавил, что затрудняется определить, виноваты в этом неквалифицированные бойцы, или же Европа действительно утилизировала старые арсеналы под видом помощи партнерам.

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Фото: facebook.com/usdos.ukraine
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