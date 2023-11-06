Глава МИД Индии: Антироссийские санкции удобны лишь Западу

По его словам, различные ограничения «по сути, являются рычагами», и развитые экономики используют их, «когда им это удобно».

«Это делается так, как будто весь мир согласился на санкции. Это не совсем так... Никто не обращается в ООН за подтверждением их законности, но они учитывают только свои интересы», — подчеркнул дипломат.

В ответ на вопрос, почему развивающиеся страны не присоединяются к санкциям против России, Джайшанкар отметил, что «многие в мире не разделяют такую концепцию».

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Евросоюз потерял от экономических санкций в отношении России около 1,5 трлн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

