Глава МИД Индии: Антироссийские санкции удобны лишь Западу

Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что западные страны используют санкции, «когда думают, что на карту поставлены их интересы».

Индия в августе приобрела у России партию алмазов на $215 млн

По его словам, различные ограничения «по сути, являются рычагами», и развитые экономики используют их, «когда им это удобно».

«Это делается так, как будто весь мир согласился на санкции. Это не совсем так... Никто не обращается в ООН за подтверждением их законности, но они учитывают только свои интересы», — подчеркнул дипломат.

В ответ на вопрос, почему развивающиеся страны не присоединяются к санкциям против России, Джайшанкар отметил, что «многие в мире не разделяют такую концепцию».

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Евросоюз потерял от экономических санкций в отношении России около 1,5 трлн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииСанкции Против РоссииИндияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры