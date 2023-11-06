Глава МИД Индии: Антироссийские санкции удобны лишь Западу
Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что западные страны используют санкции, «когда думают, что на карту поставлены их интересы».
По его словам, различные ограничения «по сути, являются рычагами», и развитые экономики используют их, «когда им это удобно».
«Это делается так, как будто весь мир согласился на санкции. Это не совсем так... Никто не обращается в ООН за подтверждением их законности, но они учитывают только свои интересы», — подчеркнул дипломат.
В ответ на вопрос, почему развивающиеся страны не присоединяются к санкциям против России, Джайшанкар отметил, что «многие в мире не разделяют такую концепцию».
Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Евросоюз потерял от экономических санкций в отношении России около 1,5 трлн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кабмин РФ предложил разрешить продажу алкоголя на внутренних рейсах
- Санкции: Эксперты дискутируют о влиянии ограничений на жизнь в РФ
- Песков: Путин еще не делал заявлений о своем участии в выборах в 2024 году
- Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
- Боррель заявил о провале Запада в решении палестино-израильского конфликта
- Глава МИД Индии: Антироссийские санкции удобны лишь Западу
- «Если надо, уколюсь!»: Ученые поспорили о необходимости вакцинации от коронавируса
- Лионель Месси рассказал, когда планирует завершить карьеру
- Рейс из Ташкента приземлился в Самаре из-за ухудшения самочувствия пассажира
- СМИ: Сухопутные силы ЦАХАЛ войдут в Газу в течение 48 часов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru