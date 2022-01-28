В МИД Германии заявили, что вступления Украины в НАТО нет в повестке дня

НАТО не планирует принимать в свои ряды новые восточноевропейские страны, в частности, вступление Украины в альянс не значится в повестке дня. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью изданиям редакционной группы Funke.

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«В настоящее время вообще никакого расширения НАТО на восток не предвидится. Поэтому я в Москве долго дискутировала с российским главой МИД [Сергеем Лавровым] по поводу того, о чем мы вообще спорим», — приводит слова министра ТАСС.

Бербок подчеркнула, что все страны, в том числе РФ, «знают, что в настоящее время это не значится в повестке дня», пишет RT.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что власти страны не планируют присоединяться к НАТО. Вместе с тем Финляндия «сохраняет за собой возможность сделать это в будущем», отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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