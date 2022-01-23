Канцлер ФРГ: Вступление стран Восточной Европы в НАТО пока не обсуждается

«Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть», — отметил политик.

Ранее сообщалось, что Украина в ближайшие десять лет хотела бы увидеть конкретные шаги, которые будут направлены на ее вступление в НАТО. Об этом заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью газете Spiegel. Так она ответила на вопрос о том, что она ожидает от саммита НАТО, который состоится в Мадриде летом.

