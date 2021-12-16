МИД: российские дипломаты не имели отношения к «делу Хангошвили»

Высланные накануне из Берлина, обявленные persona non grata российские дипломаты не имели никакого отношения к «делу Хангошвили», о чем властям ФРГ хорошо известно. Об этом заявили сегодня в МИД РФ. Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, в Москве глубоко разочарованы, что новый кабинет министров Германии принял решение осуществить очередную недружественную акцию в адрес Российской Федерации.

Высший суд Берлина в среду вынес решение гражданина РФ Вадима Соколова (Красикова) признать виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению.

После этого российского посла в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии и объявили ему о высылке двух дипломатов РФ. Об этом сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил пожизненный срок для россиянина за убийство Хангошвили.

