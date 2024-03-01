В МИД Франции заявили, что страна не будет направлять войска на Украину
Франция не будет направлять войска на Украину для участия в боевых действиях. Об этом заявил глава МИД республики Стефан Сежурне в эфире радио France Inter.
Как отметил министр, «французы не будут умирать за Украину». Париж не намерен направлять свои войска на украинскую территорию, так как были установлены рамки «помешать России победить», при этом не вступая в конфликт с РФ.
«И уже в этих рамках ничего не исключено, что и сказал президент республики [Эммануэль Макрон]», — подчеркнул Сежурне.
Ранее Макрон допустил введение западных войск на Украину, напоминает RT. По его словам, консенсуса по этому вопросу нет. При этом глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню отмечал, что речь идет не об отправке военных «для ведения конфликта против России», а о расширении помощи Киеву в области разминирования и обучения бойцов, пишет Ura.ru.
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