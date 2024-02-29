«Взвесил и продумал»: Макрон о желании отправить войска на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения будущей олимпийской деревни на окраине Парижа заявил о том, что вполне осознано говорил о дискуссии по поводу отправки западных военных на Украину, передает ТАСС.

В ООН осудили слова Макрона об отправке западных войск на Украину

По его словам, он всё взвесил и продумал. Вместе с тем, глава Пятой республики отказался от комментариев на этот счет.

Североатлантический альянс и лидеры европейских стран не поддержали предложение главы Франции по отправке войск на Украину. Как заметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, и так блок помогает Киеву с 2014 года.

Ранее в Госдуме заявили, что отправку французских войск расценят как оккупацию Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападВоенныеУкраинаПарижЭммануэль Макрон

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