«Взвесил и продумал»: Макрон о желании отправить войска на Украину

По его словам, он всё взвесил и продумал. Вместе с тем, глава Пятой республики отказался от комментариев на этот счет.

Североатлантический альянс и лидеры европейских стран не поддержали предложение главы Франции по отправке войск на Украину. Как заметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, и так блок помогает Киеву с 2014 года.

Ранее в Госдуме заявили, что отправку французских войск расценят как оккупацию Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

