В МИД Франции объяснили звонки Макрона Путину просьбами Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон звонит российскому коллеге Владимиру Путину чаще всего по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр в интервью телеканалу RTVI.

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«Президент Франции Эмманюэль Макрон звонит президенту РФ Владимиру Путину в основном по просьбе президента [Украины] Владимира Зеленского и всегда в координации с нашими союзниками, чтобы поддерживать канал для диалога», — пояснила Лежандр.

Так, Макрон обсудил с Путиным ситуацию на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

По мнению Парижа, сейчас разговор Украины и России ведется на языке оружия, и время для переговоров еще не наступило. Во французском МИДе считают полезным сохранять канал для диалога для будущих переговоров. Также подчеркивается сохранение для Франции возможности озвучивать вопросы, поднимаемые украинской стороной.

В декабре Макрон сообщил о намерении обсудить с Путиным ядерную безопасность и безопасность украинской гражданской инфраструктуры, отмечает НСН.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаТелефонный РазговорПереговорыВладимир ПутинЭммануэль Макрон
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