Ле Пен: Франция ответственна за продолжение конфликта на Украине
Франция способствует продолжению украинского конфликта, поставляя Киеву вооружения. Об этом заявила лидер французской оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
«Я думаю, что вооружения, которые мы поставляем Украине, способствуют продолжению боевых действий. Из-за того, что мы поставляем оружие, мы не ищем мирного решения конфликта путем переговоров», — сказала она в эфире местной радиостанции.
Политик подчеркнула, что продолжение конфликта приводит к гибели людей.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости в ближайшие недели увеличить дипломатические усилия для решения украинского конфликта. Он также призвал возобновить российско-украинский переговорный процесс. Вместе с тем глава государства признал, что, хотя он привержен дипломатическому разрешению конфликта, в настоящий момент еще рано говорить о каких-либо «радикальных условиях».
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