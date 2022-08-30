В МИД Франции не поддержали запрет на выдачу виз всем россиянам

В МИД Франции не поддержали запрет на выдачу виз всем россиянам, призвав разделять тех, кто причастен к украинскому конфликту и кто нет. Об этом заявила глава французского МИД Катрин Колонна, передает ТАСС.

Финляндия ограничила приём визовых заявлений от россиян

По словам Колонны, те, кто несет ответственность за конфликт, это российские власти, остальные россияне - это рядовые граждане, студенты, представители мира культуры. Министр призвала не терять связь с последними.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея ряда европейских государств запретить шенгенские визы для граждан России - очень серьёзное решение, в случае принятия Москва не оставит его без ответа.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ВизыФранция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры