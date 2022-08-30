В МИД Франции не поддержали запрет на выдачу виз всем россиянам
В МИД Франции не поддержали запрет на выдачу виз всем россиянам, призвав разделять тех, кто причастен к украинскому конфликту и кто нет. Об этом заявила глава французского МИД Катрин Колонна, передает ТАСС.
По словам Колонны, те, кто несет ответственность за конфликт, это российские власти, остальные россияне - это рядовые граждане, студенты, представители мира культуры. Министр призвала не терять связь с последними.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея ряда европейских государств запретить шенгенские визы для граждан России - очень серьёзное решение, в случае принятия Москва не оставит его без ответа.
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