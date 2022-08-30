В МИД Франции не поддержали запрет на выдачу виз всем россиянам

По словам Колонны, те, кто несет ответственность за конфликт, это российские власти, остальные россияне - это рядовые граждане, студенты, представители мира культуры. Министр призвала не терять связь с последними.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея ряда европейских государств запретить шенгенские визы для граждан России - очень серьёзное решение, в случае принятия Москва не оставит его без ответа.







