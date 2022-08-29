Финляндия ограничила приём визовых заявлений от россиян

Заявления граждан РФ на туристические визы в Финляндию с 1 сентября будут принимать только по понедельникам, сообщает пресс-лужба финского МИД.

Польша, Финляндия и страны Балтии могут запретить выдачу виз россиянам

В сообщении говорится, что подать заявления россияне смогут только в четырёх городах: Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске, при этом приниматься будут не более 500 документов в день.

«Подача визового заявления в категории, отличной от настоящей цели поездки, может повлиять на решение о выдаче визы», - добавили в финском министерстве.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о замедлении процесса выдачи виз россиянам, сообщает RT. По её словам, финские власти занимают «жёсткую позицию», иначе транзит через страну продолжится или даже увеличится.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизыРоссиянеРоссияФинляндия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры