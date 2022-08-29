Финляндия ограничила приём визовых заявлений от россиян
Заявления граждан РФ на туристические визы в Финляндию с 1 сентября будут принимать только по понедельникам, сообщает пресс-лужба финского МИД.
В сообщении говорится, что подать заявления россияне смогут только в четырёх городах: Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске, при этом приниматься будут не более 500 документов в день.
«Подача визового заявления в категории, отличной от настоящей цели поездки, может повлиять на решение о выдаче визы», - добавили в финском министерстве.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о замедлении процесса выдачи виз россиянам, сообщает RT. По её словам, финские власти занимают «жёсткую позицию», иначе транзит через страну продолжится или даже увеличится.
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