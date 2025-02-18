В МИД Франции назвали преждевременной отправку западных войск на Украину

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал преждевременным вопрос отправки на Украину западных военнослужащих, сейчас он не стоит на повестке. Об этом дипломат заявил в эфире радиостанции Franceinfo.

Посол: Размещение войск ЕС на Украине станет объявлением войны

Барро подчеркнул, что о немедленной отправке войск на Украину речь не идет. Этот вопрос можно будет поднять после заключения мирных договоренностей в качестве гарантий их соблюдения.

Ранее в Минобороны Германии заявили, что ФРГ отправит своих военнослужащих на Украину в том случае, если на то будут основания. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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