В МИД Франции назвали преждевременной отправку западных войск на Украину

Барро подчеркнул, что о немедленной отправке войск на Украину речь не идет. Этот вопрос можно будет поднять после заключения мирных договоренностей в качестве гарантий их соблюдения.

Ранее в Минобороны Германии заявили, что ФРГ отправит своих военнослужащих на Украину в том случае, если на то будут основания. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

