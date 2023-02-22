В МИД допустили выход США из ДСНВ
Замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил выхода США из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Слова дипломата приводит ТАСС.
Как напомнил Рябков, ранее Соединенные Штаты выходили из многих соглашений, и непросто прогнозировать, что предпримет Вашингтон.
«Поведенческая канва Вашингтона не настраивает на оптимистический лад», — подчеркнул замминистра.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в ДСНВ, напоминает RT. Глава государства внес в Госдуму соответствующий законопроект, пишет «Свободная пресса».
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