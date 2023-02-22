Рябков заявил, что ситуация вокруг ДСНВ целиком зависит от США

Ситуация вокруг Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет полностью зависеть от США. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

МИД назвал условия для возвращения России к ДСНВ

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия России в договоре, напоминает телеканал «360». Российский лидер внес в Госдуму соответствующий законопроект, пишет Ura.ru.

По словам Рябкова, дальнейшая судьба договора зависит от того, какие решения будет принимать Вашингтон и какой курс будет проводить. Дипломат указал, что Путин решит, «если и когда созреют условия для пересмотра или уточнения» приостановки ДСНВ или принятия дополнительных контрмер.

«Мы не видим сейчас никаких признаков того, что ситуация в поведении Вашингтона менялась хотя бы в каких-то аспектах», — подчеркнул замглавы МИД.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:МИД РФСергей РябковДоговорСШАРоссия
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