Рябков заявил, что ситуация вокруг ДСНВ целиком зависит от США

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия России в договоре, напоминает телеканал «360». Российский лидер внес в Госдуму соответствующий законопроект, пишет Ura.ru.

По словам Рябкова, дальнейшая судьба договора зависит от того, какие решения будет принимать Вашингтон и какой курс будет проводить. Дипломат указал, что Путин решит, «если и когда созреют условия для пересмотра или уточнения» приостановки ДСНВ или принятия дополнительных контрмер.

«Мы не видим сейчас никаких признаков того, что ситуация в поведении Вашингтона менялась хотя бы в каких-то аспектах», — подчеркнул замглавы МИД.

