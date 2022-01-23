МИД России предъявил НАТО обвинения в эскалации ситуации на Украине
Российский МИД ответил на заявления британских коллег встречным обвинением. Российские дипломаты заявили, что дезинформация Великобритании о якобы планах России привести к власти в Киеве пророссийские силы способствует эскалации напряженности вокруг Украины.
«Распространенная МИД Британии дезинформация — еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины. Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига», — отмечает МИД РФ.
В дипведомстве РФ призвали коллег в Великобритании прекратить провокации и распространять чушь, пишут «Известия».
Ранее в МИД Великобритании обвинили Россию в том, что Кремль хочет привести к власти в Киеве пророссийские силы, сообщает РИА Новости. В качестве потенциального кандидата на роль лидера нового правительства рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев.
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