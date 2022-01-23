МИД России предъявил НАТО обвинения в эскалации ситуации на Украине

Российский МИД ответил на заявления британских коллег встречным обвинением. Российские дипломаты заявили, что дезинформация Великобритании о якобы планах России привести к власти в Киеве пророссийские силы способствует эскалации напряженности вокруг Украины.

В Британии разработали варианты действий при «вторжении» России на Украину

«Распространенная МИД Британии дезинформация — еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины. Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига», — отмечает МИД РФ.

В дипведомстве РФ призвали коллег в Великобритании прекратить провокации и распространять чушь, пишут «Известия».

Ранее в МИД Великобритании обвинили Россию в том, что Кремль хочет привести к власти в Киеве пророссийские силы, сообщает РИА Новости. В качестве потенциального кандидата на роль лидера нового правительства рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ПровокацияУкраинаВеликобританияМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры