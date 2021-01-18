В МИД Чехии прокомментировали задержание Навального
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек сообщил, что предложит обсудить на совете министров иностранных дел Евросоюза вопрос о санкциях после задержания в Москве оппозиционера Алексея Навального, сообщает РИА Новости.
Глава ведомства назвал задержание Навального политически мотивированным. «Я буду стремиться, чтобы этому было уделено внимание на ближайшем заседании глав МИД ЕС. Я поддерживаю Навального. Предложу дискуссию о возможных санкциях», - сказал он.
Ранее Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по национальной безопасности, призвал к немедленному освобождению российского оппозиционера Алексея Навального.
Навальный с супругой Юлией прилетел из Германии рейсом DP936 российской авиакомпании «Победа» после лечения из-за отравления. Самолет вместо запланированной посадки в аэропорту «Внуково» приземлился в «Шереметьево».
УФСИН по Москве произвел задержание Навального.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+23 586 / сут.
Умерли
65 566+481 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+23 440 / сут.
- Недосып повышает риск заражения коронавирусом на 250 процентов
- В МИД Чехии прокомментировали задержание Навального
- В Петрозаводске четверо погибли при пожаре в квартире
- Один человек погиб в автоаварии в Архангельской области
- Пропавшую на Сахалине девочку нашли в канализационном люке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru