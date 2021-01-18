В МИД Чехии прокомментировали задержание Навального

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек сообщил, что предложит обсудить на совете министров иностранных дел Евросоюза вопрос о санкциях после задержания в Москве оппозиционера Алексея Навального, сообщает РИА Новости.

Глава ведомства назвал задержание Навального политически мотивированным. «Я буду стремиться, чтобы этому было уделено внимание на ближайшем заседании глав МИД ЕС. Я поддерживаю Навального. Предложу дискуссию о возможных санкциях», - сказал он.

Ранее Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по национальной безопасности, призвал к немедленному освобождению российского оппозиционера Алексея Навального.

В МИД Франции прокомментировали задержание Алексея Навального

Навальный с супругой Юлией прилетел из Германии рейсом DP936 российской авиакомпании «Победа» после лечения из-за отравления. Самолет вместо запланированной посадки в аэропорту «Внуково» приземлился в «Шереметьево».

УФСИН по Москве произвел задержание Навального.

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ФОТО: twitter.com/Kira_Yarmysh
ТЕГИ:ЗадержаниеЧехияАлексей Навальный
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