В МИД Чехии прокомментировали задержание Навального

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек сообщил, что предложит обсудить на совете министров иностранных дел Евросоюза вопрос о санкциях после задержания в Москве оппозиционера Алексея Навального, сообщает РИА Новости.

Глава ведомства назвал задержание Навального политически мотивированным. «Я буду стремиться, чтобы этому было уделено внимание на ближайшем заседании глав МИД ЕС. Я поддерживаю Навального. Предложу дискуссию о возможных санкциях», - сказал он.

Ранее Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по национальной безопасности, призвал к немедленному освобождению российского оппозиционера Алексея Навального.