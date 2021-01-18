В МИД Франции прокомментировали задержание Алексея Навального

В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что обеспокоены задержанием российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает РИА Новости.

В МИДе призвали к немедленному освобождению политика. «Франция с большой обеспокоенностью узнала об аресте в России Алексея Навального. Она бдительно следит за ситуацией вместе с европейскими партнерами и призывает к его немедленному освобождению», - говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства Франции.

Ранее Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по национальной безопасности, призвал к немедленному освобождению российского оппозиционера Алексея Навального.